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Beyoğlu’nda İşçinin Çatıda Tehlikeli Çalışması Kamerada

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Beyoğlu’nda İşçinin Çatıda Tehlikeli Çalışması Kamerada
Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan elinde kaynak makinesiyle çalışan işçi, kameraya yansıdı.

Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan elinde kaynak makinesiyle çalışan işçi, kameraya yansıdı.

Beyoğlu Hacıahmet'te 5 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçi yürekleri ağza getirdi. İşçinin emniyet halatı dahi olmadan elinde oksijen tüplü kaynak makinesiyle çatıda çalışması ölüme adeta davetiye çıkarttı. İşçinin rahat hareket etmesi gözlerden kaçmadı.

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