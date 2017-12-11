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Beyoğlu’nda Metruk Bina Çöktü: 1 Ölü

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Beyoğlu’nda Metruk Bina Çöktü: 1 Ölü
Beyoğlu'nda metruk bir binada meydana gelen çökmede bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Beyoğlu'nda metruk bir binada meydana gelen çökmede bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Karaköy Tersane Caddesi Emek Yemez Sokak üzerinde bulunan metruk bir binada saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etrafı demir bariyerle çevrilmiş metruk binada çökme meydana geldi. Binada yaşayan evsiz Natık Kerim enkaz altında kaldı. Olay yerine gelen ekipler, enkaz altında kalan Kerim'i kurtarmak için yaklaşık 2,5 saat çalıştı. Yapılan çalışmaların ardından Natık Kerim'in cansız bedenine ulaşıldı. Kerim'in cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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