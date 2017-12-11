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Beyoğlu’nda Metruk Binada Çökme Meydana Geldi

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Beyoğlu’nda Metruk Binada Çökme Meydana Geldi
Beyoğlu'nda metruk bir binada çökme meydana geldi. Çöken binanın içinde bir kişinin olduğu iddia edilirken, itfaiye ekipleri arama kurtarma çalışması...

Beyoğlu'nda metruk bir binada çökme meydana geldi. Çöken binanın içinde bir kişinin olduğu iddia edilirken, itfaiye ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Olay, Karaköy Tersane Caddesi Emek Yemez Sokak üzerinde bulunan metruk bir binada saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etrafı demir bariyerle çevrilmiş metruk binada çökme meydana geldi. Binada yaşayan evsiz bir vatandaşın da içinde olduğu iddiası üzerine çevredeki vatandaşlar olayı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'ten olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çöken metruk binada arama kurtarma çalışması başlattı. Polis binanın etrafında güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri hazır bekletiliyor. İtfaiye ekiplerinin bina içerisindeki çalışmaları devam ediyor.

"Telefonu var ama açmıyor"

Metruk binada yaşadığı iddia edilen şahsı tanıyan vatandaşlar, "Orada yatan kimsesiz bir kişi var. Onun orada olduğu tahmin ediliyor. Telefonu var ama açmıyor. Arayan arkadaşlar var. Telefonunu açmamış. Burada gördüğümüz insan. İsmi Ali" dediler.

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