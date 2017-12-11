IHAAW201345-ASA/11-12-2017 - Beyoğlu'nda metruk binada meydana gelen çökmenin ardından arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, bir kişinin cansız bedenine ulaştı. 11.12.2017 20:13:45 TSI NNNN
- BIST 109.156
- Altın 153,325
- Dolar 3,8173
- Euro 4,5053
- Samsun 8 °C
- İstanbul 15 °C
- Ankara 6 °C
- İzmir 13 °C
- Ordu 11 °C
- Sinop 11 °C
- Giresun 10 °C
- Amasya 6 °C
- Rize 9 °C
- Trabzon 9 °C
- Fabrika yerine golf sahası yapılıyor
- Kırıkkale'de Önal güven tazeledi
- Tem Tuzla Orhanlı Gişeleri Çıkışı Pendik İstikametinde Bir Kamyon Ve Bir Tırın Karıştığı Kazada İlk Belirlemelere Göre 1’i Ağır Olmak Üzere 3 Kişi Yaralandı.
- 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Görüşmeleri
- Buzlanan Yolda Kayan Otomobil Dereye Uçtu: 3 Yaralı
- Somali’den Kudüs Açıklaması: "Trump’ın Kararı Yok Hükmündedir"
- 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Görüşmeleri
- Süper Lig: Atiker Konyaspor: 1 - Kardemir Karabükspor: 0 (İlk Yarı)
- Aladağ’daki Yurt Yangını Davası
- Eskişehirspor’dan Farklı Galibiyet
- Gaziantep Bu Sezon En Farklı Mağlubiyetini Aldı
- Beyoğlu’nda Metruk Bina Çöktü: 1 Ölü
- Tsk: “12 Terörist Etkisiz Hale Getirildi”
- Başhekim Baştürk’e Veda Yemeği
- Saakaşvili’ye Adliye Önünde Destek Gösterisi
Beyoğlu’nda Metruk Binada Meydana Gelen Çökmenin Ardından Arama Kurtarma Çalışması Başlatan Ekipler, Bir Kişinin Cansız Bedenine Ulaştı.
IHAAW201345-ASA/11-12-2017 - Beyoğlu'nda metruk binada meydana gelen çökmenin ardından arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, bir kişinin cansız...
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tem Tuzla Orhanlı Gişeleri Çıkışı Pendik İstikametinde Bir Kamyon Ve Bir Tırın Karıştığı Kazada İlk Belirlemelere Göre 1’i Ağır Olmak Üzere 3 Kişi Yaralandı.IHAAW212118-ASA/11-12-2017 - TEM Tuzla Orhanlı gişeleri çıkışı Pendik istikametinde bir kamyon ve bir tırın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre...
Buzlanan Yolda Kayan Otomobil Dereye Uçtu: 3 YaralıMalatya'nın Akçadağ ilçesinde kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan otomobilin dereye uçması sonucu 3 kişi yaralandı.
Aladağ’daki Yurt Yangını DavasıAdana'nın Aladağ ilçesinde öğrenci yurdunda meydana gelen yangınla ilgili dava, 26 Şubat 2018 tarihine ertelendi.
Beyoğlu’nda Metruk Bina Çöktü: 1 ÖlüBeyoğlu'nda metruk bir binada meydana gelen çökmede bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Tsk: “12 Terörist Etkisiz Hale Getirildi”Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 12 teröristin...
- 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Görüşmeleri
- Somali’den Kudüs Açıklaması: "Trump’ın Kararı Yok Hükmündedir"
- Başhekim Baştürk’e Veda Yemeği
- İzmir Büyükşehir Meclisinde ’Yavuz Bingöl Sokağı’ Tartışması
- Özel Öğrencilere Bisiklet Hediye Edildi
- Uyuşturucu Almak İçin Babasının Parasını Gasp Etti, Tutuklandı
- "Uyuşturucu İçmek" Suçundan Ceza Alan Genç Tutuklandı
- Başkan Duruay, Mesai Arkadaşı Aksakal’ı Unutmadı
- Yeşilyurt’ta "Doğal Ürünler Pazarı" Ve "Emanet Çarşısı’ Projeleri
- Battalgazi Belediyesinin Yeni Binasında Peyzaj Çalışmaları Sürüyor
- Başkan Öztürk Muhtarlarla Bir Araya Geldi
- Chp Çan İlçe Başkanı Aydın Güven Tazeledi
- Kore Heyetinden Rektör Acer’e Ziyaret
- Dr. Aynur Dağdemir’i Tıp Öğrencileri Yine Unutmadı
- Ukraynalılar Festivalde Buluştu
- Kaçak Sülük Toplayanlara 42 Bin Lira Para Cezası
- Pamukkale Sosyal Market Yüzleri Güldürüyor
- Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı
- Öğrenciler Sinop Tarihini Öğrenecek
- Suluova’da Oto Galericiler Sitesinin İnşası Başladı
1/20
- Amasya'da 530 yıllık Sultan II. Beyazıd Camisi
- 4 bin 500 yıllık erkek iskeletlerinde 'halhal' bulundu
- 'Atatürk Devrimleri' cadde isimlerinde yaşatılıyor
- Tekkeköy’de Coşkulu Sünnet Şöleni
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.