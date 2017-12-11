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Beyoğlu’nda Metruk Binada Meydana Gelen Çökmenin Ardından Arama Kurtarma Çalışması Başlatan Ekipler, Bir Kişinin Cansız Bedenine Ulaştı.

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Beyoğlu’nda Metruk Binada Meydana Gelen Çökmenin Ardından Arama Kurtarma Çalışması Başlatan Ekipler, Bir Kişinin Cansız Bedenine Ulaştı.
IHAAW201345-ASA/11-12-2017 - Beyoğlu'nda metruk binada meydana gelen çökmenin ardından arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, bir kişinin cansız...

IHAAW201345-ASA/11-12-2017 - Beyoğlu'nda metruk binada meydana gelen çökmenin ardından arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, bir kişinin cansız bedenine ulaştı. 11.12.2017 20:13:45 TSI NNNN

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