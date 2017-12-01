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Beyoğlu’nda Mobilya Dükkanının Çatı Katında Yangın

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Beyoğlu’nda Mobilya Dükkanının Çatı Katında Yangın
Beyoğlu'nda bir mobilya atölyesinin çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin olaya zamanında müdahale etmesiyle yangın diğer binalara sıçramadan...

Beyoğlu'nda bir mobilya atölyesinin çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin olaya zamanında müdahale etmesiyle yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi Dörtkuyu Caddesi'nde bir beyaz eşya ve mobilya dükkanının çatı katında, çatıda yapılmakta olan tadilat nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen İtfaiyenin hortumu patlayınca görevliler zor anlar yaşadı. Hortumdan fışkıran köpükler caddeyi ve vatandaşların üzerini tamamen beyaza boyadı. Köpükten kaçmak isteyen vatandaşların koşuşturması kısa süreli kargaşa çıkardı.

"Birden dumanlar çıkmaya başladı"

Yangının görgü tanıkları ise, "Yangının meydana geldiği binanın karşısında esnafız, yemek yiyorduk olay yaşandığı anda. Yemek yerken birden dumanlar içinde kaldı bina, bizde dükkanı kapattık ve hemen dışarıya çıkıp itfaiyenin gelmesini bekledik. İtfaiye'de yaklaşık 15 dakika sonra geldi. Bizim bildiğimiz kadarıyla çatıda tadilat varmış tadilattan kaynaklanmış" ifadelerini kullandı.

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