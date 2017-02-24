Beyoğlu’nda Zehir Tacirlerine Operasyon: 2 Gözaltı

İstanbul Beyoğlu'nda polis birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Beyoğlu'nda polis birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda evler, metruk binalar, araçlar ve çöpler didik didik aranırken, 1'i kadın 2 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kalyoncu Kulluğu Caddesi üzerinde bulunan birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polisleri tarafından önceden tespit edilen adreslere giren ekipler, burada aramalar yaptı. Cadde üzerindeki metruk binalar, çöpler ve araçlar üzerinde uyuşturucu madde arayan ekipler, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Aramalar sırasında polis ekiplerinin cadde üzerinde geniş güvenlik önlemi aldığı görülürken, operasyon kapsamında 1'i kadın 2 kişi de gözaltına alındı.