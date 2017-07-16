Beypazarı-karaşar Yolunda Heyelan

Beypazarı-Karaşar yolunun, Karaşar istikameti 7. kilometresinde heyelan nedeniyle yolun tek şeridi kapatıldı.

Beypazarı-Karaşar yolunun, Karaşar istikameti 7. kilometresinde heyelan nedeniyle yolun tek şeridi kapatıldı.

Beypazarı İnözü Vadisi Karaşar yolu üzerinde 17.00 sularında meydana gelen heyelan nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Saat 19.00'da yavaş yavaş kayan toprak yolun tek şeridini kapatırken, iri kaya parçaları da yolun diğer şeridine düşmeye başladı. Yol üzerinde seyir halinde olan ve kaza geçirmekten son anda kurtulduğunu ifade eden bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ekipleri geldi. Karayolları 43. Şube Şefliği'ne bilgi verilmesinin ardından, yol iki yönlü trafiğe kapatıldı. Yolun kapatılmasının ardından evlerine dönen piknikçiler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonrası tek yönü trafiğe açılan yolda çalışmalar devam ediyor.

Karayolları 43.Şube Şefliği Teknisyeni Nusret Eken, "Bu yol güzergahında sürücülerimiz daha dikkatli ve temkinli olsunlar. Vadi içerisinde bulunan bu yolda, özellikle yağışlı havalarda zaman zaman bu tür heyelanlar meydana geliyor. Bizler de koşullar ne olursa olsun canla başla çalışarak vatandaşlarımızın güvenle geçmesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.