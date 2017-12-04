Beypazarı’nda Şehitler İçin Zirve Yürüyüşü

Beypazarı Dudaş Mahallesi yakınlarında bulunan ve bölgenin en yüksek tepesi olarak bilinen bin 880 rakımlı Keltepe'de "Şehitler İçin Bayrak Yürüyüşü"...

Beypazarı Dudaş Mahallesi yakınlarında bulunan ve bölgenin en yüksek tepesi olarak bilinen bin 880 rakımlı Keltepe'de "Şehitler İçin Bayrak Yürüyüşü" yapıldı.

Beypazarı Milli Mücadele Hareketi, Dudaş Köyü Derneği ve Muhtarlığı tarafından her yıl düzenlenen Şehitler İçin Bayrak Yürüyüşü'nün 3'üncüsü, bin 880 rakımlı Keltepe'de gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe şehit aileleri ve yakınları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların yanı sıra Ankara Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri de katıldı. Etkinlikte misafirlere odun ateşinde hazırlanan yöresel keşli bazlama ve çay ikram edildi.

Zirveye dev Türk bayrağı

Geleneksel hale getirilen Şehitler İçin Bayrak Yürüyüşü'ne bu yıl farklı bir etkinlik anlam kattı. Bölgede yer alan köylülerin girişimleriyle daha önceden Polatlı Belediyesi'nce temin edilerek, zor şartlar altında dikilen bayrak direğine, dev Türk Bayrağı törenle göndere çekildi.

Gençler, yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve komando timlerinin etkinlik alanından bayrağın göndere çekileceği Keltepe zirvesine yaptığı yürüyüş sonrası, İstiklal Marşı okunarak göndere çekilen bayrak zirvede dalgalandı.

Yürüyüşe şehir dışından da ilgi büyüktü. Köroğlu Gençlik Teşkilatı, Toplumsal Diriliş Hareketi, Düzce Sevdalıları Platformu, Kaynaşlı Gençlik Derneği, Manav Türkleri Derneği Başkanları ve üyeleri de etkinlikte yer aldı.

Etkinlikte konuşan Dudaş Mahallesi Muhtarı Sabri Çalışkan, "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz etkinliğimiz yaşlımızla gencimizle, askerlerimiz ve şehitlerimizin emaneti şehit ailelerinin de katılımlarıyla birlik ve beraberlik havasında gerçekleştirdik. Hep istediğimiz ve çabalarımız sonucu zirveye diktiğimiz bayrağımız da bu yılki etkinliğimize büyük anlam kattı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Etkinliklerimizi önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı ve organize şekilde devam ettireceğiz. Bayrak direğimizi Polatlı Belediye Başkanımız Sayın Mürsel Yıldızkaya gönderdi. Kendisine bizlere verdiği böyle anlamlı desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.