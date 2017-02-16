Beyrut-adana Yakınlaşması Ticarete Yeni Soluk Getirdi

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Beyrut ile Adana arasındaki ticaretin geliştirilmesi amacıyla başlatılan, "Ticaret Köprüsü"...

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Beyrut ile Adana arasındaki ticaretin geliştirilmesi amacıyla başlatılan, "Ticaret Köprüsü" projesinin her geçen gün daha da gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Turizm alanında başlatılan çalışma, diğer sektörleri de kapsayarak büyüyor. Ticari işbirliğini geliştirmenin yanı sıra rekabette avantaj yakalamayı hedefleyen proje iki kent arasındaki karşılıklı ticarete yeni açılımlar sağladı" dedi.

ATO'nun girişimiyle kurulan Adana Tanıtım ve Kalkınma A.Ş.'nin (ATAK) Adana'nın dış ticaretini artırmak amacıyla başlattığı yeni partner ülke ve kentler arayışı kapsamındaki çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Organize Sanayi Bölgesi'nin de desteğiyle hayata geçirilen, "Adana-Beyrut Ticaret Köprüsü" projesinde; turizm sektörünün ardından bu kez Beyrut'tan Adana'ya gelen 45 kişilik iş adamı heyeti, Hiltonsa'da Adanalı iş adamlarıyla bir araya geldi. Lübnan'ın Türkiye Büyükelçisi Mansour Abdallah'ın yanı sıra ATO Meclis Başkanı Tarkan Kulak, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin yanı sıra Oda ve Borsa Başkanları ile Adanalı iş adamlarının büyük ilgi gösterdiği görüşmeler öncesinde, Adana ile Beyrut arasındaki ticari yakınlaşmanın önemine ilişkin görüşler dile getirildi.

Düzenlenen törende konuşan ATO Başkanı Atila Menevşe, ülkelerden bölge ve şehirler düzeyine inen global rekabetin, Adana ve Beyrut gibi tarihi ticaret merkezlerini işbirliğine sevk ettiğini ifade ederek, "Lübnanlı dostlarımızla turizm köprüsü kurmak üzere başlattığımız bölgesel işbirliği çalışmamızı ticaret köprüsüyle genişletiyoruz.8 bin yıllık tarihinde 10 farklı medeniyete ev sahipliği yapmış Adana ile Ortadoğu coğrafyasında her dönemde kilit rol oynayan Beyrut arasında ticari işbirliğini geliştirmenin, uluslararası ticari rekabette önemli oranda avantaja dönüşeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Borajet Havayolları tarafından Adana ile Beyrut arasında günlük karşılıklı uçak seferlerinin iki kentin yakınlaşmasındaki en önemli etkenlerden biri olduğuna işaret eden Menevşe konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adana, Beyrut için; Beyrut da Adana için doğru hedeftir. İhracata 18. yüzyılda başlamış olan Adana, tarım ve tarıma dayalı sanayide halen Türkiye'nin lider kentidir. Sosyokültürel gelişmişlik düzeyi, ılıman iklimi, aynı havza içinde dağ, deniz, spor ve sağlık turizmi olanakları ile Türkiye'de ve bölgede eşsiz bir kent. Sağlık turizminde Adana, Türkiye'nin ikinci üssü. Yapımı devam eden Çukurova Havalimanı ile havacılık ve ulaşımda da Türkiye'nin ikinci büyük merkezi olma yolunda. Ayrıca, Adana'nın enerji, ulaşım, sağlık, tarım, petrokimya gibi birçok alanda ülkenin ve bölgenin liderliğine oynayan bir vizyonu var. Dolayısıyla Adana'da fırsat çok. Bugün misafirimiz olan Beyrutlu dostlarımızdan bu fırsatları keşfetmelerini ve Adana ile işbirliği içinde ticaretlerini büyütmelerini istiyoruz. Beyrut kanadında da Adanalı işadamları için önemli fırsatlar var. Daha önce yaptığımız inceleme gezilerinde Beyrut'un Ortadoğu'da tartışılmaz bir ticaret merkezi olduğunu gördük. Bu bakımdan Beyrut da bizler için doğru hedef.Bu etkinlikler vasıtasıyla birbirimizi yakından tanıyacağız, işadamlarımız ikili görüşmeler yapacaklar. Şehirlerimiz arasındaki direk uçuş olanağını, vizesiz giriş imkanlarını ve karşılıklı potansiyelimizi iyi değerlendirmeliyiz. Bu çabanın sonunda inşallah her iki taraf için de kazanca dönen işbirlikleri yakalayacağız."

Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu da kurum olarak bölgedeki işletmelere sağladıkları finansal desteklerin yanı sıra, özellikle bölgenin yatırım imkanlarının tanıtımına büyük önem verdiklerini ifade ettiği konuşmasında, "Lübnan ve Türkiye halkları arasında tarihsel süreçten kaynaklı bağın yanında Beyrut-Adana arası direkt uçuşların bulunması her iki il içinde önemli bir fırsat penceresi sunmaktadır. Adana Ticaret Odası ve ATAK öncülüğünde başlatılan çalışmanın bu fırsatın değerlendirilmesi için çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlimize gelen yabancı uyruklu turistlere bakıldığında Adana'nın dış ticaret yaptığı ülkelerle paralellik gösterdiği görülmektedir. Bu da bölgedeki ekonomik hareketliliğin turizm ile olan yakın ilişkisini ortaya koymaktadır. Bu açıdan Beyrut'la yapılan işbirliği çalışmasında turizm ve ticaret çalışmalarının paralel yürütülmesi her iki alanı da besleyecek ve önemli bir sinerji oluşturacaktır" görüşlerini dile getirdi.

Lübnan Tarımsal Gıda Tacirleri Sendikası Başkanı Arslan Sinno'nun Beyrut'taki yatırım olanaklarına ilişkin konuşmasının ardından söz alan Lübnan'ın Türkiye Büyükelçisi Mansour Abdallah da bu yakınlaşmanın en kısa sürede ticaret rakamlarına yansıyacağını söyledi. Büyükelçi Mansour Abdallah, "Adana-Beyrut Ticaret Köprüsü Projesi, Türkiye ile Lübnan arasındaki tarihsel bağlarımızı ticaretle daha da güçlendirme fırsatını yarattı. Bölge olarak içinde bulunduğumuz umutsuzluk ortamını, birlikte, el ele ve daha fazla işbirliği ve ticaretle umuda dönüştürebiliriz. Ticaretin arttığı ortamda umutsuzluk ortadan kalkar, yerini dostluk ve refaha bırakır. Hepimizin birinci hedefi bu projenin başarısı için çabalayıp, dostluk ve ticareti geliştirerek bu topraklardaki barışın tesisine katkı sunmaktır" diye konuştu.

ATAK A.Ş. Genel Müdürü İlhami Günsel ile ÇKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Torun'un Adana'nın ekonomik potansiyeline ilişkin sunumlarının ardından Adanalı ve Beyrutlu iş adamları sektörler bazında ikili işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdiler.