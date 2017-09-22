Beyşehir Belediyesi, İlçeye Tersine Göçü Toplu Konut Hamleleriyle Başlatacak

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, gurbetten ilçeye tersine göçü hayata geçireceği toplu konut hamleleri ile başlatmayı hedefliyor.

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, gurbetten ilçeye tersine göçü hayata geçireceği toplu konut hamleleri ile başlatmayı hedefliyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, Beyşehir'de geçmiş yıllarda yaşanan gurbete göçü tersi duruma dönüştürmek için yoğun gayret gösterdiklerini söyledi. Beyşehir'in başta Avrupa ülkeleri olmak üzere yurdun çeşitli illerine geçmişte çeşitli sebeplerle çok büyük göçler verdiğini vurgulayan Özaltun, bunun da ilçe olarak zaman içerisinde giderek azalan bir nüfus tablosuyla karşı karşıya kalmalarına yol açtığını belirtti. Beyşehir'de, dönemlerinde yürüttükleri çalışmalarla nüfusun artan bir trende girmeye başladığına dikkati çeken Özaltun, ilçeye gurbetten tersine göçü yeniden sağlamak için de özellikle yeni toplu konut projelerinin hayata geçirilmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

Beyşehir'in yurtiçinde ve Avrupa ülkelerinde çok önemli bir nüfus potansiyeline sahip olduğunu bunun Beyşehir'in çok önemli bir kazanımı olduğunu belirten Özaltun, bunu harekete geçirmek gerektiğini vurguladı.

"Gurbetçiler doğdukları topraklarda toplu konut istiyor"

Bu anlamda, ilçe dışında yaşayan gurbetçilerle yaptıkları her görüşmede, kendilerinden özellikle doğdukları topraklarda toplu konuta yönelik talepler geldiğine dikkati çeken Başkan Özaltun, bu isteklere kayıtsız kalamayacaklarını söyledi. Türkiye'de de ilçelerin en büyük sıkıntısının nüfus kaybı olduğuna vurgu yapan Özaltun, Beyşehir'in dış mahallelerinden yaşanan göçün durması için bundan böyle toplu konut yatırımlarına daha da ağırlık vereceklerini söyledi. Bu konudaki beklentiler için harekete geçtiklerini ve TOKİ Başkanlığı nezdinde kurum olarak girişimlerde bulunduklarına dikkati çeken Özaltun, "Özellikle son dönemde köylerden şehirlere doğru bir nüfus akımı var. Tabi bunun bazı sebepleri var. Ama biz bunun önüne geçebilmek için gerek beldeden, gerekse köyden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerimizi daha yaşanabilir bir hale getirebilmek için kolları sıvamış bulunuyoruz. Beyşehir kent merkezinde artan nüfusla birlikte, doğan konut açığını giderebilmek için birtakım çalışmalar başlattık. TOKİ Başkanlığı ile İlçe Belediyesi olarak ortaklaşa, işbirliği yaparak Beyşehir tarihinde altını çizerek söylüyorum, en fazla toplu konutu son 3,5 yıl içerisinde yaptık. Yaklaşık 500 tane konut Avşar Mahallemizde, 100 adet TOKİ konut ise Huğlu Mahallemizde yükselmeye devam ediyor, yapımları son aşamaya geldi. Bu kapsamda konutlar üretebilmek için Üzümlü Mahallemizde de çalışıyoruz" diye konuştu.

"Beyşehir'in dış mahallelerinde de toplu konut atağı"

Özaltun, "Beyşehir'de, Sadıkhacı Mahallemizde ise tarım köy projesi kapsamında 71 konut inşa edilmesi planlanıyor. Toplu konut yapımı için TOKİ Başkanlığı'na Beyşehir Belediyesi olarak başvuru yaptığımız diğer dış mahallelerimiz ise Çukurağıl, Emen, Karaali, Yeşildağ, Karahisar, Gönen, Damlapınar, Bayat ve Bayındır mahallelerimizdir. Mahalle muhtarlarımıza hep şunu söyledik; "minimum 100 tane imza toplayın, gelin, TOKİ'ye müracaat edelim" İster, köyden, ister beldeden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerimiz olsun biz bu konuda Belediye olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Dış mahallelerimizi de aynı kent merkezinde olduğu gibi hayata geçirmeyi planladığımız bu projelerle daha yaşanabilir, cazibe merkezleri haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Emeklilere yönelik TOKİ talebi

Özaltun, Beyşehir ilçe merkezinde bundan sonraki hedeflerinin ise Esentepe Mahallesinde emeklilere yönelik bir toplu konut hamlesini gerçekleştirmek olduğunu da belirtirken, bu konuda da emekli kesiminden kendilerine yoğun bir talep geldiğine dikkat çekti. Özaltun, "Yapımı bitmek üzere olan yeni Devlet Hastanemizin güneybatı cephesinde TOKİ'ye devri gerçekleşen yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda tahmini olarak 450 konut yapımı için çalışmalar devam etmektedir. Burada inşa edilmesi planlanan 75 metrekarelik 2+1 B1 proje tipi konutlarla, emeklilerimizi 20 sene gibi uzun vade imkanlarıyla konut sahibi yapmak istiyoruz" dedi.