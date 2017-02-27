Beyşehir Belediyesi’nden İstihdama Katkı

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında bu yıl da işe ihtiyacı olan kişileri bünyesindeki birimlerinde geçici işçi...

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında bu yıl da işe ihtiyacı olan kişileri bünyesindeki birimlerinde geçici işçi olarak istihdam edecek.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, İŞ-KUR bünyesinde TYP kapsamında 6 ay süreyle istihdam edecekleri işçilerin bahar ve yaz dönemlerinde Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlükleri bünyesinde mesai yapacaklarını söyledi. İş imkanından yararlanmak isteyenlerin başvurularının bugün başladığını belirten Özaltun, müracaatların 3 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar İŞ-KUR'a yapılabileceğini belirtti. Başvuruların ihtiyaçtan fazla olması halinde iş imkanından yararlanacak isimlerin noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından belirleneceğini aktaran Özaltun, ardından 15 Mart'ta başlayacak çalışma döneminin 13 Eylül'e kadar 6 süreyle devam edeceğini kaydetti.

Başkan Özaltun, Beyşehir Belediyesi olarak ilçede istihdama katkı sunmaya ayrı bir önem verdiklerini, bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda da toplum yararına programlar kapsamında birçok işsiz insana belirli süreyle de olsa kurum olarak iş imkanı sağladıklarını sözlerine ekledi.