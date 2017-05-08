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Beyşehir Göl’ü Balıkları Artık Bsa Kanalına Akmayacak

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Beyşehir Göl’ü Balıkları Artık Bsa Kanalına Akmayacak
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü'nden Beyşehir-Soğla-Apa (BSA) kanalına balık akışının önüne geçebilmek için Taşköprü'deki regülatör...

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü'nden Beyşehir-Soğla-Apa (BSA) kanalına balık akışının önüne geçebilmek için Taşköprü'deki regülatör kapaklarının bazılarına önlem olarak kafes ızgara konuldu.

Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren Beyşehir Birliği, Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneğinin Başkanı Bekir Sami Tan, Beyşehir Gölünden Beyşehir Soğla Apa (BSA) kanalına balık akışı olmaması için Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri tarafından Taşköprü'deki regülatör kapaklarının bazılarına önlem olarak kafes ızgara konulduğunu söyledi. Dernek Başkanı Tan, yaptığı açıklamada, geçimini balıkçılıkla sağlayan avcılar, oltacılar ve ilçe halkından gelen yoğun talepler üzerine daha fazla balığın zayi olmaması adına dernek olarak Beyşehir Belediyesi ile birlikte hareket ederek DSİ 4. Bölge Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunduklarını belirterek, "Bu yönde yürüttüğümüz çalışmalara sağolsun Beyşehir Belediyemiz de destek verdi. Belediye Başkanımız Murat Özaltun bey DSİ Genel Müdürlüğü nezdinde bu görüşmeleri yürüttü. Neticesinde, regülatör kapaklarının BSA kanalına su akışı olacak bazılarına büyük balık kaçışını engelleyecek kafes ızgaraların bugünlerde yerleştirildiği bilgisini yetkililerden aldık. Bundan dolayı hem DSİ yetkililerimize, hem de bu konudaki hassasiyetinden dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Dernek olarak, bu konuda tam bir verimin alınması için Taşköprü'de bulunan tüm regülatör kapaklarının önüne de bu ızgaraların konulması taraftarı olduklarını da belirten Başkan Tan, "Bu konudaki bizim talebimiz, tüm kapaklara bu kafeslerin yerleştirilmesidir. Üreme mevsimi olmasından dolayı halen su ürünleri avlanma yasağının sürdüğü Beyşehir Gölünden regülatör kapakları aracılığıyla Beyşehir Soğla Apa (BSA) kanalına bugüne kadar, üreme çağındaki yavru balıkların yanı sıra, üreme dönemlerinde de karnı havyarla dolu çok sayıda büyük balık geçiş yapmakta ve kaybolup zayi olup gitmekteydi. Beyşehir Gölü'ndeki su ürünlerini korumaya yönelik faaliyetlerini çok önemserken, diğer yandan da gölden kanala bu tür balık kaçışlarının önüne geçememek haliyle herkesi üzüyordu. Bu konuda kafesli ızgara çalışmasını olumlu bir ilk adım olarak değerlendirirken, diğer regülatör kapaklarına da konulmasını yetkililerimizden özellikle istirham ediyoruz" diye konuştu.

Beyşehir Göl’ü Balıkları Artık Bsa Kanalına Akmayacak

Beyşehir Göl’ü Balıkları Artık Bsa Kanalına Akmayacak

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