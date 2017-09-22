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Beyşehir Gölü Kıyıları Ve Bsa Kanalında Temizlik Mesaisi

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Beyşehir Gölü Kıyıları Ve Bsa Kanalında Temizlik Mesaisi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl kıyılarında ve Beyşehir-Suğla-Apa (BSA) Kanalı içerisinde yaşanan görsel kirliliğin ortadan kaldırılması amacıyla...

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl kıyılarında ve Beyşehir-Suğla-Apa (BSA) Kanalı içerisinde yaşanan görsel kirliliğin ortadan kaldırılması amacıyla belediye ekipleri tarafından büyük çaplı bir temizlik çalışması başlatıldı.

Beyşehir Gölü'nün ilçe merkezine kıyısı olan kesimlerinde sonbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte su seviyesinin de düşmesine paralel olarak yoğunlaşan istenmeyen ot, saz, kamış gibi bitkilerin kesimine yönelik çalışmalar hız kazandı. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından göl kıyılarında başlatılan kamış biçme ve temizlik çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Faaliyetlerin, su seviyesinin yüksek olduğu kesimlerde saz kesim makinesi ile diğer kıyılarda ise oluşturulan ekiplerce beden gücü ile yürütüldüğünü belirten Özaltun, "Ekiplerimiz tarafından yürütülen çalışmalarla halkımızın da talep ettiği daha temiz bir kıyı ve sahil kesiminde göl sularının daha görülebilir olduğu bir manzarayı ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Ekiplerimiz sahada insan boyunu aşan kamışları kesebilmek için yoğun bir mücadele sergiliyor. Bu kesim esnasında kıyılar da yürütülen temizlik çalışmaları ile görsel kirlilikten kurtarılıyor" dedi.

Başkan Özaltun, ekiplerin bir bölümünün ise halk arasında Çarşamba Kanalı olarak bilinen Beyşehir Suğla Apa (BSA) Kanalı'nda temizlik yapabilmek için seferber olduğunu belirterek, "Tarihi Taşköprü'deki regülatör kapaklarının DSİ tarafından kapatılması ile birlikte gölden su akışının durması üzerine ilçe merkezindeki kanal içerisinde büyük çaplı bir temizlik çalışması başlattık. Kanalda biriken çöp ve diğer atıklar ile suyun akışıyla oluşan yosunlar ekiplerimiz tarafından temizlenerek toplanarak bu alandan çıkarılıyor" şeklinde konuştu.

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