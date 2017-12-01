Beyşehir’de Cuma Buluşmaları

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Cuma Buluşmaları kapsamında Sarıköy Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Cuma Buluşmaları kapsamında Sarıköy Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Cuma Buluşmaları programı kapsamında ilçeye bağlı dış mahallelerde vatandaşlarla bir araya geliyor. Beyşehir'de Cuma Buluşmalarının bu haftaki adresi Sarıköy Mahallesi oldu. Cuma namazını Sarıköy Merkez Camisi'nde kılan Başkan Özaltun, namaz sonrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinleriyle sohbet eden ve Cuma Buluşmaları kapsamında fırsat buldukça her hafta ilçenin farklı bir mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelmeye gayret gösterdiklerini vurgulayan Özaltun, bu programların ilçe belediyesinin hizmet kalitesini ve çıtasını önemli ölçüde arttırdığını söyledi.

Özaltun, ilçede bugüne kadar belediyecilik hizmetlerini vatandaşlar ile toplumun değişik kesimlerinden gelen öneri ve talepleri dikkate alarak yaptıklarını, bundan sonra da bu şekilde hizmet üretmeyi sürdüreceklerini anlatarak, "Geleneksel haline getirdiğimiz bu Cuma buluşmaları ile gücümüzü aldığımız hemşehrilerimizle ilçemizin, mahallelerimizin geleceğini ele alıyoruz. Bu buluşmalar, hayata geçirilen hizmetlerin anlatılmasına ve hizmet planımızın şekillenmesine yön veriyor. Bu çerçevede, her hafta farklı bir mahallemizdeki bir camimizde hem cemaatle beraber oluyor hem de yerleşimimizin isteklerini, ihtiyaçlarını dinliyoruz Bu buluşmalar birlik ve beraberliğin sağlanmasına da önemli katkılar sağlıyor. Mahalle sakinlerimizin, özellikle yaşlı amcalarımızın hayır duaları ise bizleri yeni hizmetler üretme noktasında teşvik ediyor. Ziyaretlerde, bizlere gönlünü açan, ilçemizin daha da güzelleşmesi içi fikir ve önerileriyle, tavsiyeleriyle katkı sunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.