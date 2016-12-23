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Beyşehir’de Dış Mahallelerde Karla Mücadelede Yeni Dönem

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Beyşehir’de Dış Mahallelerde Karla Mücadelede Yeni Dönem
Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı köyden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerinde İlçe Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl muhtarlıklara dağıttığı...

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı köyden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerinde İlçe Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl muhtarlıklara dağıttığı kar küreme ataşmanları, karla mücadelede etkin olarak kullanılırken, köy içi yollarda mahalle sakinlerine kesintisiz ulaşım imkanı sunuyor.

Beyşehir ilçesine bağlı köyden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerinde önceki günden beri etkili olan kar yağışının ardından yürütülen karla mücadele çalışmalarına muhtarlıklar da destek veriyor. Beyşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl kış mevsimi öncesi muhtarlıklara dağıtılan traktör kar küreme ataşmanları karla mücadelede etkin rol üstleniyor. Yeni Büyükşehir Belediyesi Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından başlayan yeni dönemle birlikte köyden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerinde, mahalle muhtarlıklarının imdadına kar küreme ataşmanları yetişti. Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri yerleşim merkezine ulaşmadan önce bu küreme ataşmanlarıyla yapılan ilk müdahaleler, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne de geçiyor. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, Beyşehir Belediyesi'nin yeni Büyükşehir Belediyesi Yasasının yürürlüğe girmesinin ardından 12 olan mahalle sayısının 67'ye yükselip sorumluluk alanının da genişlediğini hatırlatarak, "İlçemizde sorumluluk alanına eklenen bu 55 yeni dış mahallenin 37'si köyden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerinden oluşuyor. 2015 yılının Kasım ayında kış mevsimine girilirken bu 37 mahallemize ekiplerimizin karla mücadelede ulaşamadığımız ve yetişemediğimiz ilk anlarda faydalanmak üzere traktörlerle kullanılabilecek kar küreme ataşmanları dağıtmıştık. Bu küreme ataşmanlarının söz konusu mahallelerimizde kış döneminin etkisini gösterdiği bugünlerde yoğun olarak kullanımına tanıklık ediyoruz. Muhtarlıklarımız ve mahalle sakinlerimizden aldığımız bu konudaki olumlu tepkiler de, verdiğimiz bu hizmetin önemini ortaya koyuyor" dedi.

Kar küreme ataşmanının yoğun olarak kullanıldığı yerleşim birimlerinden birisi olan Yukarı Esence Mahallesi'nin Muhtarı Hanefi Ersözlü de, Beyşehir Belediyesi'nin dağıtmış olduğu kar küreme ataşmanlarının karla mücadelede önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

Beyşehir’de Dış Mahallelerde Karla Mücadelede Yeni Dönem

Beyşehir’de Dış Mahallelerde Karla Mücadelede Yeni Dönem

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