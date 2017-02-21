Beyşehir’de Fotoğraf Etkinliği

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, "İnsan, zaman, mekan" isimli fotoğraf gösterisi gerçekleştirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, "İnsan, zaman, mekan" isimli fotoğraf gösterisi gerçekleştirildi.

Beyşehir Fotoğraf Topluluğu (BEYFOT) tarafından gerçekleştirilen fotoğraf etkinliklerine bir yenisi daha eklendi. Öğretmenevinde düzenlenen etkinlikte Görsel Sanat ve Fotoğraf Öğretmeni Ali Işık, "17 milimetre insan, zaman, mekan" isimli fotoğraf gösterisi ile fotoğrafseverlerle buluştu. BEYFOT Başkanı Seyit Konyalı, topluluk olarak bu tür etkinliklerin devamının geleceğini belirterek, Işık'a etkinliğe verdiği destek ve katkılardan ötürü günün anısına bir plaket takdim ederek teşekkür etti.