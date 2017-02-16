Beyşehir’de Fotoğrafseverler, Etkinlikte Buluştu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Konyalı ve Antalyalı fotoğraf severler, "yaşamdan kareler" konulu fotoğraf gösterisi ve söyleşisi etkinliğinde buluştu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Konyalı ve Antalyalı fotoğraf severler, "yaşamdan kareler" konulu fotoğraf gösterisi ve söyleşisi etkinliğinde buluştu.

Beyşehir Kültür Turizm Derneği tarafından, Beyşehir Milli Parklar Ziyaretçi Tanıtım Ofisi'nde gerçekleştirilen fotoğraf gösterisi ve söyleşisi etkinliğine, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Beyşehir Milli Parklar Şefi Mehmet Şener, Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Salih Gül, akademisyenler, fotoğraf ve fotoğraf sanatına ilgi duyan çok sayıda fotoğraf sever ve fotoğrafçı katıldı.

Etkinlikte Beyşehir Gölü'nde balıkçılık mesleğini icra ederken, aynı zamanda amatör olarak fotoğrafçılık yapan İbrahim Erdoğan'ın eserlerinden oluşan fotoğraf gösterisi izlendi. Erdoğan, slayt gösterisinin ardından gerçekleşen söyleşi bölümünde sunumunu yaparken, yöneltilen soruları da cevaplandırdı. Erdoğan'a günün anısına hediye ve belge takdim edildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, birincisini düzenledikleri etkinlikte fotoğrafa dair her şeyin konuşulduğunu belirterek, "Etkinliğimize ilçemizde yaşayan ve fotoğrafın duayeni olan ve Beyşehir Fotoğraf Kulübünden çok sayıda isim katıldı. KOMEK ve BEYFOT üyelerinin yanı sıra Konya ve Antalya'nın Manavgat ilçesinden gelen fotoğrafseverler de aramızdaydı. Dernek üyelerimize ve katılımlarından dolayı herkese, ayrıca bizlere ofis kapılarını açan Beyşehir Milli Parklar yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Etkinliğimizde bir balıkçının amatör fotoğraf tutkusunu her yönüyle görme ve izleme imkanı bulduk. İlk etkinliğimizde katılımcılarımızdan olumlu tepkiler aldık.Bu bizi çok mutlu etti. İnşallah bu çalışmalarımızın devamı gelecek" dedi.