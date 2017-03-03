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Beyşehir’de ’Güzel Ezan Okuma’ Kursu Sona Erdi

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Beyşehir’de ’Güzel Ezan Okuma’ Kursu Sona Erdi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde din görevlilerine yönelik açılan "Güzel Ezan Okuma" kursu sona erdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde din görevlilerine yönelik açılan "Güzel Ezan Okuma" kursu sona erdi.

Beyşehir'de 1 ay boyunca devam eden "Güzel Ezan Okuma" kursunun son gününde Beyşehir İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, eğitim alan din görevlileriyle bir araya geldi. Görevlileri hitap eden Müftü Çelikoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığının son yıllarda cami hizmetlerinde nitelikli eleman yetişmesi noktasında ciddi bir eğitim ve öğretim faaliyetleri icra ettiklerini söyledi. Müftü Çelikoğlu, her yıl ezan okuma kursu, vaaz beceri ve Kur'an-ı Kerim-i güzel okuma kursları düzenlediklerini belirterek, "Son kursumuz ilçemizde "Güzel Ezan Okuma" kursu oldu. Hastane Camimizde haftada 4 gün süreli olarak bir aydır devam eden bir eğitim sonunda din görevlilerimiz güzel ezan okuma konusunda belli bir seviyeye ulaştı" dedi.

Camilerde görev yapan din görevlilerinin kursta özellikle öne çıkan 5 makamda ezanı daha güzel okuma konusunda büyük bir gayret gösterdiğini ifade eden Çelikoğlu, "Bizim din hizmetinde ezanın rolü diğer alanlardan biraz daha fazladır, çünkü Ezan-ı Muhammediye'yi camiye gelen gelmeyen, özellikle Büyükşehirler de inanan, inanmayan insanlar da dinliyor. Dolayısıyla bizim din hizmetinde en etkili aracımız ezan. Ezanın çok düzgün ve mükemmel okunması gerekiyor. Başkanlığımızda bu çerçevede eğiticiler göndererek değerli din görevlisi arkadaşlarımızı toplumumuza daha güzel ezan okuması noktasında ciddi çalışmalar içerisine giriyor. Ben bu çalışmaların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu öğrenilenler, pratikte uygulandığında verim elde edilir. O yüzden, bu konuda inşallah kendimizi daha da geliştirip yenileyeceğiz" diye konuştu.

Beyşehir’de ’Güzel Ezan Okuma’ Kursu Sona Erdi

Beyşehir’de ’Güzel Ezan Okuma’ Kursu Sona Erdi

Beyşehir’de ’Güzel Ezan Okuma’ Kursu Sona Erdi

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