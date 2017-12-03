Beyşehir’de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yolcu minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Sevindik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Y. idaresindeki 42 H 3808 plakalı motosiklet, yerleşim merkezi meydanında B.B'nin kullandığı 42 BFJ 65 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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