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Beyşehir’de Yeni Adalet Sarayı’nın Yapımına Başlandı

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Beyşehir’de Yeni Adalet Sarayı’nın Yapımına Başlandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yeni Adalet Sarayı'nın yapımına başlandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yeni Adalet Sarayı'nın yapımına başlandı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Şehit İbrahim Bey Caddesi üzerinde yapımına başlanan yeni adalet sarayı inşaat alanında incelemede bulundu.

Özaltun, kendisine eşlik eden AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol'la birlikte temeli atılarak yapımına başlanan inşaat sahasında ihaleyi üstlenen firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Beyşehir'in yeni dönemde yeni bir devlet yatırımına daha kavuşacağını belirten Özaltun, ilçenin kazanımlarına bir yenisinin ekleneceğini söyledi. İlçe merkezindeki mevcut adliye hizmet binasının artık bölgenin yükünü kaldırmayacak noktaya gelmesi üzerine yürütülen girişimler sonucunda yeni bir adliye sarayı yapılması için karar alındığını vurgulayan Özaltun, şunları kaydetti; "Şehit İbrahim Bey Caddesi üzerinde yapımı sessiz sedasız bir şekilde başlayan yeni adliye sarayımızda ilçe başkanımızla birlikte incelemede bulunduk. 11 bin metrekarelik alanda inşa edilmeye başlanılan adliye sarayı tamamlandığında bünyesinde mahkeme ve duruşma salonları, mahkeme ve savcılık kalemleri, hakim, savcı ve adalet uzman ve yardımcısı odaları, avukat bekleme odası ve diğer idari yerler bulunacak. Beyşehir, yeni dönemde ilçemize layık bir adliye sarayına kavuşmuş olacak. İhaleyi üstlenen firmanın işi bitirmek için önünde 450 günlük bir çalışma takvimi bulunuyor. Bu anlamda, 2018 yılında Beyşehir'in yeni adliye sarayına kavuşmasını bekliyoruz.Bu tesisin ilçemize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ, AK Parti Konya milletvekillerimiz ve Bölgemiz Milletvekili Mehmet Babaoğlu ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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