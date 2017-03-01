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Beyşehir’in İş Dünyasına Yeni Girişimciler Katılıyor

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Beyşehir’in İş Dünyasına Yeni Girişimciler Katılıyor
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iş dünyasına yeni girişimciler geliyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iş dünyasına yeni girişimciler geliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞ-KUR) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Konya Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile Beyşehir merkez ve Huğlu Mahallesinde 4 farklı girişimcilik kursu açılıyor. KOMEK Beyşehir Kurs Merkezi bünyesindeki ilk dönem kursu başlarken, ilçe merkezindeki ikinci kurs 2-5 Mart, Huğlu'daki 3'üncü dönem kurs 30 Mart-2 Nisan, 4'üncü dönem kurs ise 11-14 Mayıs tarihleri arasında açılacak. Kursların tamamlanmasının ardından Beyşehir merkezde 55, Huğlu'da 50 olmak üzere toplam 105 katılımcı girişimci sertifikası sahibi olacak.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir merkezde açılan girişimcilik kursunu ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya gelerek, eğitim sonrasında ne tür bir işyeri açmayı düşündüklerine yönelik sorular yöneltti. Ziyaretinde, girişimci adaylarına seslenen Özaltun, alınan sertifikaları evlerin bir köşesinde değil açılacak işyerlerinde görmek istediklerini belirterek, "Bunu daha önceki kurs ziyaretlerimde de katılımcılarımıza söylemiştim. Bu kursların amacı da bu değil mi zaten. Kendi işyerinizi açabilmek. Dolayısıyla, bu almış olduğunuz sertifika eğer kendi işyerinizi açarsanız anlam ve önem kazanır. Verilen bu eğitim ve hizmet o zaman boşa gitmez" dedi.

"Girişimcilerimizi iş dünyasında görmek istiyoruz"

Beyşehir'de eğitim gören ve sertifika alan her girişimci adayını iş dünyasının farklı kollarında ilçeye hizmet ederken görmeyi umut ettiklerini de dile getiren Başkan Özaltun, "Bundan herhangi bir kuşkumuz yok. Bu konuda, Beyşehir'de girişimcilik eğitimi almak isteyenlere, işyeri açmak ya da firmasını büyütmek isteyenlere Beyşehir Belediyesi olarak bizler de bu tür eğitim faaliyetlerine öncülük ederek destek ve katkılar vermeye çalışıyoruz. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz. Aynı şekilde, KOMEK ve diğer ilgili kurumlarımız da bu kursları düzenleyerek sizlerin geleceğin girişimcileri olarak önünü açıyor. İşte, sertifika alacak girişimcilerimize devletimizin vermiş olduğu destek 50 bin liralık hibe ve hemen ardından talep edilirse sıfır faizli 100 bin liralık da kredi desteği bulunuyor. Bu, şunu gösteriyor, siz yeter ki üretmek isteyin, çalışmak isteyin. Devletimiz işte para benden diyor. Aynı şekilde, hayvancılık ve tarımsal konularla diğer sanayi kollarında da karşılıksız hibe olarak verilen ya da uzun soluklu ödeme imkanlarıyla sunulan benzer desteklemeler var. Yeter ki üretelim, bir şeyler yapalım. Önümüzdeki dönemde hepinizi açtığınız işyerlerinizde görmeyi çok arzu ediyoruz. Bize düşen ne varsa bu konuda hepinizin yanınızdayız" diye konuştu

Beyşehir’in İş Dünyasına Yeni Girişimciler Katılıyor

Beyşehir’in İş Dünyasına Yeni Girişimciler Katılıyor

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