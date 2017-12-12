  • BIST 108.750
  • Altın 153,321
  • Dolar 3,8341
  • Euro 4,5139
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 13 °C

Beyşehir’in Mahallelerine 4 Çok Amaçlı Saha Daha

» »
Beyşehir’in Mahallelerine 4 Çok Amaçlı Saha Daha
Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, ilçenin dış mahallelerine kapalı halı saha ve çok amaçlı saha kazandırmaya devam ediyor.

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, ilçenin dış mahallelerine kapalı halı saha ve çok amaçlı saha kazandırmaya devam ediyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, Beyşehir'in 4 farklı mahallesinin daha çok amaçlı sahaya kavuşacağını söyledi. Özaltun, Üzümlü'den sonra Huğlu Mahallesine yapılacak kapalı halı sahanın da bu ay içerisinde ihaleye çıkarılacağını belirtti. Seyşehir'de sportif yatırımlara dönemlerinde çok büyük önem verdiklerini ve gençlerden bu yönde gelen talepleri geri çevirmediklerini vurgulayan Özaltun, son 3,5 yıl içerisinde ilçeye 27 çok amaçlı saha kazandırdıklarını hatırlattı.

Beyşehir Belediyesi olarak önümüzdeki günlerde ilçede sportif yatırımlara yenilerini ekleyebilmek için ihaleye çıkacaklarını vurgulayan Özaltun, "28 Aralık'ta ilçemizin 4 farklı mahallesine daha çok amaçlı saha kazandırabilmek için ihaleye çıkıyoruz. Bu ihalenin ardından yürütülecek çalışmalarla mahallelerimiz EPDM zemine sahip, futbol, voleybol ve basketbol oynanabilecek 15x30 çok amaçlı sahaya kavuşacak. Aynı tarihte, çok amaçlı sahalarımızla birlikte daha önce kamuoyu ile paylaşımını yaptığımız Huğlu Mahallemize kazandıracağımız bin 125 metrekarelik alana sahip kapalı halı saha ve idari binası işi de ihale edilecek. İhalelerin ardından yapılacak yer teslimi sonrasında mahallelerimiz 6 aylık takvim gününde spor tesislerine kavuşacak. İlçemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dündar Ebu İshak Mahallesi’ni Ziyaret Etti12 Aralık 2017 Salı 10:13
  • Mezarlıkta "Renkli Adalar" Uygulaması12 Aralık 2017 Salı 10:13
  • Kamu Personeline Masa Başı Egzersizi12 Aralık 2017 Salı 10:13
  • Aksaray’da Muhtarlar Toplantısı Yapıldı12 Aralık 2017 Salı 10:08
  • Uçurumda Mahsur Kalan Köpeğin İmdadına İtfaiyeciler Yetişti12 Aralık 2017 Salı 10:08
  • Beyşehir’in Mahallelerine 4 Çok Amaçlı Saha Daha12 Aralık 2017 Salı 10:08
  • Ağrı Buz Kesti, Araçlar Çalışmadı12 Aralık 2017 Salı 10:08
  • Vali Kamçı’ya Göçmenler Günü Ziyareti12 Aralık 2017 Salı 10:08
  • Van’da ‘Su Güvenliği Bölgesel Değerlendirme’ Toplantısı12 Aralık 2017 Salı 10:08
  • Meso Üyeleri Yabancı Dil Öğreniyor12 Aralık 2017 Salı 10:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti