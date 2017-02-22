Beyşehir’in Muhtarlarından Başkan Tutal’a Ziyaret

Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Koçer ve üye muhtarlar Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı makamında ziyaret etti.

Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Koçer ve üye muhtarlar Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı makamında ziyaret etti.

Birlik Muhtarlar Dernek Başkanı Koçer ve dernek yönetimindeki mahalle muhtarları Başkan Tutal'a arabaşı buluşması programına katılımından dolayı teşekkür ederek, nezaket ziyaretinde bulundu. Koçer, ziyarette Başkan Tutal'a çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkan Tutal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Koçer'e çalışmalarında başarılar diledi.