  • BIST 95.605
  • Altın 141,182
  • Dolar 3,5875
  • Euro 3,8986
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 19 °C
  • İzmir 23 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 22 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 21 °C
  • Trabzon 20 °C

Beytüşşebaplı Öğrenciler Sergi Açacak

» »
Beytüşşebaplı Öğrenciler Sergi Açacak
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sergiledikleri resimler büyük beğeni toplayan öğrenciler, İlçe Kaymakamı Murat Şener'in desteğiyle batı illerinde...

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sergiledikleri resimler büyük beğeni toplayan öğrenciler, İlçe Kaymakamı Murat Şener'in desteğiyle batı illerinde sergi açacak.

Beytüşşebap'ta Şehit Yalçın Aydın Bölge Ortaokulu öğrencileri, taş, tahta ve kağıtlara çizdikleri resimleri okul koridorunda sergiledi. Serginin açılışını, öğrencilerin davetini kıramayan İlçe Kaymakamı Murat Şener yaptı. Sergilenen resimler, ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı. Öğrencilerden Osman Akdoğan, resim çizmeye hobi olarak başladığını belirterek, "İlk önce hiçbir bilgim yoktu. Öğretmenlerim sayesinde bu yeteneğimin olduğunun farkına vardım ve her gün çalışmalar yapıyorduk. Ben ve benim gibi bir sürü yetenekli öğrenci var. Allah'ın izniyle kaymakamımız sayesinde bir kurs yerimiz olacak ve batıda resimlerimizi sergileme fırsatımız olacak. Çok mutluyum" dedi.

Kaymakam Şener ise, resimlerin batı illerinde sergilenmesi için çalışma başlatacaklarını anlattı. Şener, "Birbirinden yetenekli öğrencilerimizin sergisini gezdik ve çok güzel çalışmalar gördük. Bu güzel sergilerin olması bizi mutlu etti. Bugüne kadar bir kurs açılmamış ancak biz öğrencilerimize uygun bir ortam oluşturup resim kursu vermeye çalışacağız. Şunu da belirtmek isterim batı illerinde öğrencilerimizin yaptığı çalışmaları sergilemesi için çalışmalarımız olacak. Buradan emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Beytüşşebaplı Öğrenciler Sergi Açacak

Beytüşşebaplı Öğrenciler Sergi Açacak

Beytüşşebaplı Öğrenciler Sergi Açacak

Beytüşşebaplı Öğrenciler Sergi Açacak

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yazıcı Ve Aksu’dan Müzik Şöleni10 Mayıs 2017 Çarşamba 14:29
  • Turgut Özal Mahallesi Çevre Ve Görüntü Kirliliğinden Kurtuluyor10 Mayıs 2017 Çarşamba 14:29
  • Başkan Aslan, Vakıflar Haftasını Kutladı10 Mayıs 2017 Çarşamba 14:29
  • Demirtaş’ta Çıkmaz Sokak Ve Cadde Kalmıyor10 Mayıs 2017 Çarşamba 14:29
  • Eflani’de Ev Yangını10 Mayıs 2017 Çarşamba 14:29
  • Beytüşşebaplı Öğrenciler Sergi Açacak10 Mayıs 2017 Çarşamba 14:29
  • Efsane Markayı Bünyesine Katan Akınalbella, Hızla Büyüyor10 Mayıs 2017 Çarşamba 14:25
  • Edirne’de 20 Bin Kutu Kandil Simidi Dağıtıldı10 Mayıs 2017 Çarşamba 14:25
  • Başkan Kayda: “Engelli Vatandaşlarımızın Farkındayız Ve Yanındayız”10 Mayıs 2017 Çarşamba 14:25
  • Tarihçi Talha Uğurluel Gebzeli Sevenleriyle Buluştu10 Mayıs 2017 Çarşamba 14:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti