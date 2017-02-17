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Beytüşşebap’ta 8 Saatlik Hasta Kurtarma Operasyonu

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Beytüşşebap’ta 8 Saatlik Hasta Kurtarma Operasyonu
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Güneyyaka köyünde rahatsızlanan 35 yaşındaki Nusrettin Güzel, 112 Acil Servis ekiplerinin 8 saatlik çalışması sonucu...

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Güneyyaka köyünde rahatsızlanan 35 yaşındaki Nusrettin Güzel, 112 Acil Servis ekiplerinin 8 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Beytüşşebap'ta 3 günden bu yana yaşan ve etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. İlçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Güneyyaka köyünde rahatsızlanan 35 yaşındaki Nusrettin Güzel, yolun kardan dolayı kapalı olması nedeniyle hastaneye götürülemedi. Güzel ailesi, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. Ekipler, 112 Pajero Ambulans aracı ile karın yer yer 1 metreyi bulduğu yolu 4 saatte geçerek köye ulaştı. Göğüs ağrısı çeken Nusrettin Güzel köyde ilk müdahalesi yapılarak 4 saatlik geri dönüş yolculuğunun ardından Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Nusrettin Güzel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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