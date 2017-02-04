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Beytüşşebap’ta Köy Yoluna Çığ Düştü

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Beytüşşebap’ta Köy Yoluna Çığ Düştü
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Beyağaç köy yoluna çığ düştü.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Beyağaç köy yoluna çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan köy yolu 6 saatlik çalışmanın ardından zorlukla ulaşıma açıldı.

Şırnak'ta etkili olan kar yağışının ardından Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köy yoluna çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu köy yolu ulaşıma kapandı. İki gün kapalı olan köy yolunda çalışma başlatan ilçe özel idare ekipleri 6 saatlik çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı. Çığ nedeniyle kar kalınlığının 7 metreyi ulaştığı köy yolunda ve çevredeki yollarda oluşan buz sarkıtları ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Çığın düştüğü esnada bölgede kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Dev kar yığınlarını delip geçen ekipler uzun ve zorlu bir çalışmanın ardından köy yolunu ulaşıma açarak köye ulaştı.

Öte yandan Beytüşşebap ilçesinde kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Beytüşşebap’ta Köy Yoluna Çığ Düştü

Beytüşşebap’ta Köy Yoluna Çığ Düştü

Beytüşşebap’ta Köy Yoluna Çığ Düştü

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