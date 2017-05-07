Beytüşşebap’ta Pkk Mühimmatı Ele Geçirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde devam eden operasyonda PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Beytüşşebap ilçesi İncebel Dağları bölgesinde 06-07 Mayıs 2017 tarihlerinde 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir-komutasında devam eden operasyonda tespit edilen mağaralarda ve arazide PKK/KCK Terör Örgütü tarafından gizlenmiş; 207 adet Kaleşnikof silah, 2 adet Dragunav Kanas keskin nişancı tüfeği, 23 adet G-3 Piyade Tüfeği, 1 adet MG-3 Makineli tüfek ve çatal ayak, 2 adet HK-33 Piyade tüfeği, 2 adet 40mm.lik Bombaatar, 1 adet Mavzer tüfek, 6 adet Bixi, 6 adet Bixi namlusu, 10500 adet Bixi Mühimmatı, 20000 adet Kaleşnikof Mühimmatı, 1000 adet Dokça Mühimmatı, 90 adet El bombası, 2 adet 82mm.lik Havan, 1 adet 120mm.lik Havan, 2 adet 60mm.lik Havan, 1 adet Doçka, Ayak ve Hareketli Platformu, 2 adet Lav Silahı, 1 adet RPG-7 Roketatar silahı, 40 adet 82mm.lik Havan, 20 adet 60mm.lik Havan mühimmatı, 150 adet Kaleşnikof dipçiği, 200 adet El bombası fünyesi, 300 adet Elektrikli fünye, 100 adet RPG-7 Roketatar anti-personel mühimmatı, 100 adet RPG-7 Roketatar sevk fişeği, 200 metre saniyeli fitil, 1 Bidon El Yapımı Patlayıcı için kullanılan devre entegre, 1 Teneke dinamit lokumu, 1 adet Dedektör, 3 adet küçük Jeneratör, 800 metre kablo, 1 adet Kobra telsiz şarj aleti, 2 adet akü, 22 adet büyük tüp, 5 adet küçük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.
Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.
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