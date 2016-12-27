Bgc Bandırma’nın En İyilerini Seçecek Kurulları Belirledi

Bandırma Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan ve 7 kategoride 12 ödülün dağıtılacağı "Bandırma'nın en iyileri" organizasyonunun...

Bandırma Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan ve 7 kategoride 12 ödülün dağıtılacağı "Bandırma'nın en iyileri" organizasyonunun adaylarını belirleyecek seçici kurullar ilk toplantısını yaptı.

Bandırma Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan "Bandırma'nın en iyileri" adaylarını belirleyecek seçici kurullar oluşturuldu. Seçici kurul üyeleri ile ilk toplantı Santral Kültür Merkezi'nde yapıldı. 2013 yılından beri düzenlenen organizasyonda bu yıl haber, haber fotoğrafı, kültür, sanat, sporcu, spor takımı, iş adamı, iş kadını, girişimci, Bandırma'nın markası, sivil toplum örgütü, çevre dalında ödüller verilecek. Ayrıca Kuşcenneti konusunda "Paradeisos onur ödülü" sahibini bulacak.

Bandırma Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaan Bingül, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Bu yıl adayları belirlemek için bir çok farklı sivil toplum kurumunu da faaliyetimize dahil ettik. Zaman ayıran herkese teşekkür ediyorum. Bu yıl farklı bir uygulamayı hayata geçirdik. Adayların kriterlerle belirlenmesi ve bunu belirleyecek olan kişilerinde kendi alanlarında uzman olmasına karar verdik" dedi.