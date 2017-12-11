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“Bi Dolu Medya” Maltepe’de Sahne Aldı

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“Bi Dolu Medya” Maltepe’de Sahne Aldı
Maltepe Belediyesi'nin Aralık ayındaki kültür-sanat etkinlikleri kapsamında televizyon haberi sunucusu Mehmet Aydın ve ünlü radyocu Hopdedik Ayhan, "Bi Dolu...

Maltepe Belediyesi'nin Aralık ayındaki kültür-sanat etkinlikleri kapsamında televizyon haberi sunucusu Mehmet Aydın ve ünlü radyocu Hopdedik Ayhan, "Bi Dolu Medya" isimli etkinlikle, Maltepelilerle buluştu.

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne alan Aydın ve Ayhan gösterilerinde, 1990'lı yıllardan bu yana gelişen olayları, komik canlı yayın kazalarını, röportajlar sırasında yaşanan ilginç olayları sahneye taşıdı. İkilinin, radyo ve televizyon dünyasında yaşanan gelişmelere eğlenceli ve farklı bir bakış açısıyla getirdikleri yorumlar, izleyicilerin beğenisini topladı. Ünlü ikili gösterideki amaçlarının, yanlış ve doğruları örnekleri ile göstererek, medyanın gerçek işlevini anlatmak olduğunu ifade etti.

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