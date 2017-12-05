Tuzla Gençlik Merkezine bağlı üniversiteli öğrenciler tarafından yürütülen "Bi" Dünya Umut Projesi" kapsamında 30 üniversiteli gönüllü öğrenci...

Tuzla Gençlik Merkezine bağlı üniversiteli öğrenciler tarafından yürütülen "Bi" Dünya Umut Projesi" kapsamında 30 üniversiteli gönüllü öğrenci Alaçam Atatürk Ortaokulu öğrencileriyle buluştu.

1-5 Aralık tarihleri arasında Atatürk Ortaokulunda gece- gündüz devam eden "Bi" Umut" ekibi gündüz öğrencilerle kütüphane, destek odasında, sınıflarda, laboratuvarda, okul bahçesi ve okul koridorunda bireysel çeşitli etkinlikler yaptılar. Gece de velilerin sofralarına konuk olup öğrencilerle birlikte oldular.

Proje Koordinatörü Matematik Öğretmeni Volkan Çetin, "Genel olarak dezavantajlı çocukların eğitim gördüğü okulumuzdaki öğrenciler, üniversite öğrencilerin rehberliğinde ve dayanışmaları ve yardımlarıyla kültürel, sosyal aktiviteler yapmalarını, böylece öğrencilerimize takım ruhunu kazandırıp hem bireysel gelişmelerine hem de sosyalleşmelerini sağlamak ve okulumuzun bazı alanlarını görsel etkinliklerle daha güzel ve ilgi çekici hale getirmek, öğrencilerimizle üniversite öğrencilerini kaynaştırıp öğrencilerimizin yaşantılarında değişim oluşturmak ve mutlu olmalarını sağlamak esas amacımızdır " dedi.

Tuzla Gençlik Merkezine bağlı gönüllü üniversiteli öğrenciler ise projenin amacı hakkında bilgi verdiler.