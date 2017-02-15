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Biatlonda İlk İki Sıra Rusya’nın

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Biatlonda İlk İki Sıra Rusya’nın
2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde biatlon kızlar 7,5 kilometre takip yarışmasının kazananı Rusya'dan Anna Grigoreva birinci oldu.

2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde biatlon kızlar 7,5 kilometre takip yarışmasının kazananı Rusya'dan Anna Grigoreva birinci oldu.

EFOY 2017 Erzurum kapsamında Kandilli Kayak Merkezi'nde yapılan biatlon kızlar 7,5 kilometre takip yarışmasında kazanan isimler belli oldu.

Toplamda üç atışı kaçıran Rusya'dan Anna Grigoreva 24:45.8'lik derecesiyle birinci olurken, vatandaşı Anastasia Shevchenko 25:22.9'luk derecesiyle ikinci oldu.

Dün oynanan yarışların birincisi olan Fransız kayakçı Camille Bened yarışa önde başlamasına rağmen üçüncü olabildi.

Yarışı lider olarak tamamlayan Anna Grigoreva ilk kez böyle bir organizasyonda yer aldığını belirterek "Antrenörlerime çok teşekkür ediyorum, onlar olmazsa burada olamazdım, kazandığım için çok mutluyum" dedi.

Türkiye adına yarışan Gülşah Ağa, yarışı 21'inci olarak tamamdı. Diğer kayakçılarımızdan Bahar Sönmez 37'inci olurken, Büşra Çelebi 43'ücüncü, Nazlıcan Düzce 45'inci oldu.

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