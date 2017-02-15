Biberde kalıntı iddiaları tamamen asılsız

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, biberde, domateste, salatalıkta kalıntı iddialarının tamamen asılsız olduğunu bildirerek, "Üretim yapan çiftçimize zarar vermekten başka işe yaramıyor" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, biberde, domateste, salatalıkta kalıntı iddialarının tamamen asılsız olduğunu bildirerek, "Hiçbir bilimsel veriye dayanmadan, sadece biberin kırılıp kırılmamasıyla ilgili haberler, hem ülke ekonomimize hem gecesini gündüzüne katarak, yağmur, çamur, kar, kış demeden üretim yapan çiftçimize zarar vermekten başka işe yaramıyor" dedi.

TEMİZ ÇIKMAYAN ÜRÜN

PAZARA SÜRÜLMEZ

Bayraktar, "Bitki koruma ilacı kullanılan ürünler hasat edildikten sonra, piyasaya sürülmeden önce numuneleri alınmaktadır. Gerekli kalıntı analizleri yapılmaktadır. Bu kalıntı analizleri yapılmadan, bu analizlerden temiz çıkmadan ürünler pazara sürülemez. İç piyasaya sürülecek ya da ihraç edilecek herhangi bir üründe kalıntı çıkması halinde, bu ürünler imha ediliyor. Kalıntı nedeniyle ihraçtan dönen ürünlerin iç piyasaya sürülmesi mümkün değildir. Hatta imha işlemi için de TIR başına para alınıyor" dedi.

"Bu gibi haberler, ihracat bağlantısı yapıp, karını katlamak için yurtiçindeki üretici fiyatını düşürmek isteyenlerin manipülasyonu gibi görünüyor" diyen Bayraktar, "Tüketicilerimiz hiçbir kuşkuya kapılmadan biberinden domatesine,salatalığına her türlü sebze meyveyi rahatlıkla tüketebilirler" ifadelerini kullandı.