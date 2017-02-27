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BIÇAK SIRTI: 'evet-hayır'

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BIÇAK SIRTI: 'evet-hayır'
Referandum çalışmaları için siyasiler sahaya çıktı. AK Parti 'evet', CHP ise 'hayır' için sahada. MHP'nin tabanındaki sıkıntı sahaya da yansıyor. Saha ise adeta bıçak sırtı

Referandum sürecini AK Parti önceki gün başlattı. Ankara'daki kampanyanın başlangıç gününde, tüm teşkilatların 'evet için' sahaya çıkması, ancak kullanılacak dile çok dikkat edilmesi belirtildi. CHP ise köyleri önemsiyor. Referandum için köylerde birebir ikna yöntemi uygulanacak. 

Referandum süreci devam ederken yapılan anketler ise adeta baş döndürüyor. Bazı anketler 'evet'i çok önde, bazı anketler ise 'hayır'ı oldukça öne çıkmış gösteriyor. Yapılan anketlerin hemen hepsinde ortak gerçeklik ise kararsızların oylarının yüzde 18'leri bulmasıyla ortaya çıkıyor. Sahada tam bir bıçak sırtı görüntü varken, MHP'nin tabanındaki sıkıntı da 'evet, hayır' anketlerinin belirsizliğini artırıyor.

AK PARTİ KAPI KAPI DOLAŞACAK
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni de içeren Anayasa Değişikliği referandumu için siyasi partiler sahaya çıkmaya başladı. AK Parti yönetimi, teşkilatı eğitime aldı. Referandum öncesi sistemin halka nasıl anlatılması gerektiği konuşuldu. AK Partililer kapı kapı dolaşacak ve 'hayırcıları' ikna edecek. 

CHP HAYIR İÇİN KÖYLERE GİDİYOR 
CHP ise 'Hayır' için çalışmalarına sürdürüyor. Köy grupları oluşturuldu. Ayrıca çarşı pazar geziliyor. MHP'de Bahçeli yanlıları 'evet' için seçmeni gezerken, muhalifler de 'hayır' için turlarına başladı. Saha ise tam bir bıçak sırtı. Anketlerde kararsızların oyu yüzde 18'ler seviyesinde. 

Evet- Hayır tam bir bıçak sırtı orana sahip görülüyor. AK Parti'nin kampanyayı başlatması CHP'yi de hareketlendirdi. MHP ise muhalifleriyle birlikte sahadaki yerini aldı. Muhalifler hayır için çalışıyor, il il dolaşıyor.

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