Bıcakla Yaralamaya Tutuklama

Samsun'da tartıştığı genci bıçaklayıp akrabasını da darp darp ederek hastanelik eden şahıs mahkemece tutuklandı.

Samsun'da tartıştığı genci bıçaklayıp akrabasını da darp darp ederek hastanelik eden şahıs mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartıştığı M.B.'yi (22) göğsünden ve bacağından bıçaklayıp, yanındaki akrabası C.B.'yi (22) de darp eden İ.S.(25) kaçtı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili İ.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan İ.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.S. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.