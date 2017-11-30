Bıçaklanan genç öldü, katili hapise

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan Soner Aydın (30) tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Katil Orhan Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evli 3 çocuk babası Soner Aydın (30) sokakta bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Soner Aydın'ın acil serviste kalbi durdu. Doktorların müdahalesi sonucu kalbi çalıştırılan Soner Aydın, ameliyata alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri Soner Aydın'ı bıçaklayan Orhan Y.'yi (33) suçta kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı Soner Aydın ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Orhan Y. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.