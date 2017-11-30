  • BIST 103.984
  • Altın 160,962
  • Dolar 3,9270
  • Euro 4,6734
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 10 °C

Bıçaklanan genç öldü, katili hapise

»
Bıçaklanan genç öldü, katili hapise
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan Soner Aydın (30) tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Katil Orhan Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evli 3 çocuk babası Soner Aydın (30) sokakta bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Soner Aydın'ın acil serviste kalbi durdu. Doktorların müdahalesi sonucu kalbi çalıştırılan Soner Aydın, ameliyata alındı. 

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri Soner Aydın'ı bıçaklayan Orhan Y.'yi (33) suçta kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı Soner Aydın ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Orhan Y. sevk edildiği mahkemece  tutuklandı. 

saldiri-(-orhan-y.)yuzkapat).jpgsaldiri-(soner-aydin).jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ocakta unutulan tencere yangın çıkardı29 Kasım 2017 Çarşamba 14:34
  • Samsun’da lisede bıçaklı kavga29 Kasım 2017 Çarşamba 14:24
  • Mülteci çocukların çilesi29 Kasım 2017 Çarşamba 12:05
  • Samsun'da keçileri kaçırtan ihbar29 Kasım 2017 Çarşamba 11:59
  • Samsun'da üniversite çalışanlarına FETÖ şoku29 Kasım 2017 Çarşamba 11:54
  • Eski kız arkadaşını bıçaklayan şahsa 3 yıl 9 ay hapis29 Kasım 2017 Çarşamba 11:49
  • Samsun'da kamyon şarampole yuvarlandı29 Kasım 2017 Çarşamba 11:44
  • Karısını 50 bıçak darbesiyle öldüren koca ceza almadı29 Kasım 2017 Çarşamba 11:39
  • Karadeniz sahil yolunda heyelan28 Kasım 2017 Salı 22:00
  • Madde bağımlısı sokakta can verdi28 Kasım 2017 Salı 21:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti