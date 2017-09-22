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Bıçaklı, Pompalı Tüfekli Gasp Dehşeti Kamerada

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Bıçaklı, Pompalı Tüfekli Gasp Dehşeti Kamerada
Adana'da sokak ortasında durdurdukları şahısları bıçak ve pompalı tüfek ile tehdit edip, cep telefonu, para ve elektrikli bisikletlerini gasp ettiği iddiasıyla...

Adana'da sokak ortasında durdurdukları şahısları bıçak ve pompalı tüfek ile tehdit edip, cep telefonu, para ve elektrikli bisikletlerini gasp ettiği iddiasıyla yakalanan zanlılardan biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilk olay, 2 Eylül Cumartesi günü Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi'nde gece meydana geldi. İddiaya göre, Abdülsamet Öztürk (24) elektrikli bisikletiyle evine giderken yanına yaklaşan Alaaddin Doğan G. (20) ile Mustafa O. şahsa pompalı tüfek doğrultarak elektrikli bisikletini alıp kayıplara karıştı. Öztürk, polise giderek şikayetçi oldu. Diğer olaylar ise 13 Eylül Çarşamba günü 45 dakika ara ile Aydınlar ve Fevzipaşa mahallelerinde meydana geldi. Zanlı Alaaddin Doğan G. ile M.S.A. (16) gece önce Fevzipaşa Mahallesi'nde ara sokaklardan evine giden Yusuf Işık'ı durdurup bıçak çekerek üzerindeki paraları ve değerli eşyaları istedi. Ancak şahıs vermek istemeyince zanlıların biri bıçak diğeri ise pompalı tüfek doğrultarak Işık'ı ölümle tehdit etti. Yusuf Işık korkup yanındaki cep telefonunu zanlılara verdi. Bunun üzerine zanlılar motosiklete binip olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra ise bu kez Aydınlar Mahallesi'nde ara sokaklardan evine giden Fatih Yiğit'i durduran motosikletli Alaaddin Doğan G. ile M.S.A. Yiğit'ten para ve değerli eşyalarını istedi. Yiğit vermeyince şahıslardan biri bıçak çekerken diğeri ona doğru pompalı tüfek doğrulttu. Yiğit, korkup cebindeki 100 lira ve cep telefonunu verdi. Zanlılardan biri Yiğit'in bacağına doğru bıçak saplamak istedi ancak Yiğit kaçarak kurtuldu. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Gasp edilen şahıslar polise giderek şikayette bulundu. Polis bu şikayetler üzerine harekete geçerek zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, Alaaddin Doğan G. Narlıca Mahallesi'nde yakalandı. Polis diğer zanlıları yakalamak için çalışma sürdürürken, Alaaddin Doğan G.'nin "Ailemle aram çok kötü, moralim çok bozuk olduğu için gasp yaptım" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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