  • BIST 102.342
  • Altın 163,528
  • Dolar 3,9535
  • Euro 4,6884
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 13 °C

Bıçaklı Saldırıya Uğrayan Genç Hayatını Kaybetti

» »
Bıçaklı Saldırıya Uğrayan Genç Hayatını Kaybetti
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan genç tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan genç tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli 3 çocuk babası Soner Aydın (30) sokakta bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Soner Aydın'ın acil serviste kalbi durdu. Doktorların müdahalesi sonucu kalbi çalıştırılan Soner Aydın, ameliyata alındı. Bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri Soner Aydın'ı bıçaklayan Orhan Y.'yi (33) suçta kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Yaralı Soner Aydın ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 21.00 sırasında hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Servis Aracı İle Minibüs Çarpıştı: 4 Yaralı29 Kasım 2017 Çarşamba 21:33
  • Ataşehir’de Soyguncularla Polis Arasında Çatışma29 Kasım 2017 Çarşamba 21:28
  • Cezaevi Müdürüne Suikast Girişimiyle İlgili 6. Şahıs Da Tutuklandı29 Kasım 2017 Çarşamba 21:23
  • Söke’de Evde Tüp Patladı: 1 Yaralı29 Kasım 2017 Çarşamba 21:08
  • Bıçaklı Saldırıya Uğrayan Genç Hayatını Kaybetti29 Kasım 2017 Çarşamba 20:48
  • Hizan’daki Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı29 Kasım 2017 Çarşamba 20:43
  • İstanbul’un Ataşehir İlçesinde Bir Markete Giren 3 Soyguncu Polisle Çatıştı. Çatışmada Bir Soyguncu Hayatını Kaybederken, Bir Polis İse Yaralandı. Olay Yerine Çok Sayıda Polis Ve Sağlık Ekipleri Sevk Edildi.29 Kasım 2017 Çarşamba 20:38
  • Camideki Ses Sisteminin Patladı, Yangın Çıktı29 Kasım 2017 Çarşamba 20:33
  • Ayakkabı Hırsızları Güvenlik Kamerasına Yakalandı29 Kasım 2017 Çarşamba 20:33
  • Pendik’te İnşaat Demirlerinin Altında Kalan Çocuk Hayatını Kaybetti29 Kasım 2017 Çarşamba 20:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti