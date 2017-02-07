Bıçaklı Saldırıya Uğrayan Kadın Hastanelik Oldu

Samsun'da sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan bir kadın bacaklarından ve kalçasından yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan bir kadın bacaklarından ve kalçasından yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım içesi 19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan 40 yaşındaki S.Ç., her iki bacağından ve kalçasından yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.Ç. tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı M.Ü.'nün gerçekleştirdiği iddia edildi. Polis olay yerinden kaçan M.Ü.'yü yakalamaya çalışıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.