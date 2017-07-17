  • BIST 106.217
  • Altın 140,179
  • Dolar 3,5310
  • Euro 4,0513
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 32 °C
  • İzmir 29 °C
  • Ordu 28 °C
  • Sinop 26 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 26 °C
  • Rize 30 °C
  • Trabzon 26 °C

Biçerdöverle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

» »
Biçerdöverle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde biçerdöverle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde biçerdöverle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Orhan Görgülü (30) idaresindeki AZ 088 TJ plakalı otomobille Muharrem Kabataş'ın kullandığı (41) 68 0011 213 plakalı biçerdöver, Gümüşhacıköy sanayi kavşağı mevkisinde çarpıştı. Su kanalına devrilen otomobildeki sürücünün eşi Aynur Görgülü (30) kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ile çocukları Yaren (5), Hazal (1) ve Oğuzhan (6) ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Biçerdöverle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:53
  • Amasya’da Traktör Devrildi: 2 Ölü, 8 Yaralı17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:53
  • Başkent’te Uzun Namlulu Silahlarla Çatışma17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:43
  • Şırnak’ta Erkek Cesedi Bulundu17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:43
  • Üç Minik Beden Tek Tabuta Sığdı17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:33
  • Fetö’den Gözaltına Alınan Vali Yardımcısı Tutuklandı17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:28
  • Samsun’da 15 Kişinin Yaralandığı Patlamanın Görüntüleri Ortaya Çıktı17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:28
  • Diyarbakır’da Kesk’lilere Müdahale: 28 Gözaltı17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:23
  • Demokrasi Nöbeti Tutan Çiftin Evine Giren Hırsız Tutuklandı17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:23
  • Zonguldak’ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti