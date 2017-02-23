Biga Belediyesi’nden Sağlık Alanında Yatırım

Çanakkale'nin Biga ilçesinde sağlık ocağı inşaatı çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde sağlık ocağı inşaatı çalışmaları devam ediyor.

Sakarya Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde başlayan Biga Belediyesi Sağlık Ocağı inşaatı 180 metrekare alan üzerine yapılıyor. Sağlık Ocağı'nda; bebek izleme odası, gebe izleme odası ve emzirme odaları bulunacak. 2 doktorun yer alacağı Biga Belediyesi Sağlık Ocağı inşaatının 45 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Konuya ilişkin Biga Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Sakarya Mahallesi Ayazma Caddesi bölgesinden gelen talepler değerlendirildi. İhtiyaç olması nedeniyle tamamen Biga Belediyesi imkanlarıyla Sağlık Ocağı inşaatı başladı. 45 gün içinde inşaatın tamamlanması planlanıyor. Biga'mızda halkımızın her ihtiyacını ve isteğini Halk Masa birimimiz tarafından değerlendiriyor, en kısa sürede çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Sağlık alanında önemli bir ihtiyaca karşılık gelen bir çalışma olacak" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, çalışma kapsamında Fatih Camii karşısında yer alan çocuk oyun aletlerinin de yer aldığı park yeniden düzenlenecek.