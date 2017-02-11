Biga Devlet Hastanesi Mobil Kanser Tarama Aracı Hizmete Girdi

Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Biga Devlet Hastanesi 4 Şubat Dünya Kanser Günü ve 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Gününde farkındalık...

Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Biga Devlet Hastanesi 4 Şubat Dünya Kanser Günü ve 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Gününde farkındalık oluşturmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek için hafta boyunca hastanenin poliklinik katında ve Biga Pakt Plus AVM'de stand açarak konu ile ilgili eğitim vererek broşür dağıtımı yaptı.

Kadın Kanserlerinden Erken Tespiti mümkün olan Meme Kanserine dikkat çekmek için pembe kurdele ve balon dağıtan hastane personeli ayrıca Serviks Kanserine dikkat çekmek için de yeşil kurdele ve balon dağıtımı yaptı. Hastane personeline ise Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Yasemin Yaşlak Koç tarafından tüm hastane personelinin katımı ile gerçekleşen Serviks Kanseri Bilgi Düzeyi Ölçme Anket sonuçlarının da paylaşıldığı ,Serviks Kanseri, Kanser Erken Tanı ve Tedavi Programı konusunda bilgi verilirken,hastane içerisinde bulunan Bilgilendirme Ekranlarında Kanser ve Sigara İlişkisi konulu eğitim sunumu döndürülerek hasta ve yakınlarına bilgilendirme yapıldı. Düzenlenen eğitimlerde ve açılan stantta 1 Şubat 2017 den itibaren 4 ay süre ile Biga Devlet Hastanesi bahçesinde Mobil Kanser Tarama Aracının ücretsiz olarak hizmet vereceği bilgisi de hastalarla paylaşıldı.