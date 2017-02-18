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Biga Pomak Kültürünü Tanıtma Ve Yaşatma Derneğinden Biga Tso’ya Ziyaret

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Biga Pomak Kültürünü Tanıtma Ve Yaşatma Derneğinden Biga Tso’ya Ziyaret
Çanakkale'nin Biga Pomak Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Çınar ve yönetim kurulu üyeleri Biga TSO yönetimini ziyaret...

Çanakkale'nin Biga Pomak Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Çınar ve yönetim kurulu üyeleri Biga TSO yönetimini ziyaret etti.

Pomaklar Derneği Başkanı ve heyetinin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, yenilenen Biga Pomaklar Derneği yönetimine yeni çalışma döneminde başarılar diledi. Başkan Doğan, dernek heyetine oda olarak yürüttükleri faaliyet ve projeler ile önümüzdeki dönemde yapmayı düşündükleri çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Ziyarette ayrıca, Başkan Çınar tarafından Biga Pomaklar Derneği'nin gerçekleştirmeyi planladığı projeler ve çalışmalar hakkında oda yönetimine açıklamalarda bulunuldu.

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