Biga’da ’15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü’ Programı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hükümet meydanında program düzenlendi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hükümet meydanında program düzenlendi. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yaptığı konuşma alandaki vatandaşlar tarafından canlı olarak izlendi.

Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş burada yaptığı konuşmasında, "Nice gazilerimiz, nice vatanseverlerimiz buna meydan okudu. Bu ülkeyi teslim etmedi. Çünkü bu ülke bizim, bu ülke halkın, bu ülke tüm vatanseverlerin. Çünkü bunların derdi, halkın çoğunluğunun seçtiği kimseleri meydanları alma onları yönlendirme kendi fikirleri kendi doğrultularında ülkeyi yönetmekti. Ama bu ülkenin evlatları, Ulubatlı Hasanlar gibi kahramanca meydanları bırakmadı. Sizler bırakmadınız ve bu hayalleri gerçekleşmedi. Artık bu ülkede bu millet oldukça, sizler oldukça darbeler yapılamaz. Demokrasimiz dimdik ayakta kalacaktır" dedi.

Programa Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, oda başkanları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.