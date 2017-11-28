Biga’da Abajur Üreten Bir Fabrikada Yangın

Çanakkale'nin Biga ilçesinde abajur üreten bir fabrikada yangın çıktı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde abajur üreten bir fabrikada yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Balıklıçeşme köyü ile Hisarlı köyü arasında faaliyet gösteren Aytaç Güler'e ait olduğu belirlenen fabrikada yangın çıktı. Alevler, fabrikanın tamamında kısa sürede büyüdü. Yangın, Biga Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.