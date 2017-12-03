Biga’da Ahır Yangınında Hayvanlar Telef Oldu

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı İdriskoru köyü dere mevkiinde hayvan ahırında çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu.
Biga'nın İdriskoru köyü dere mevkiinde Murat Diker isimli vatandaşın hayvan ahırında ve samanlıkta yangın çıktı. Ahırda bulunan büyükbaş hayvanlardan 2 tanesi yanarak telef oldu. Ayrıca ahırda bulunan saman balyaları da yandı. Yangına Biga İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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