Biga’da Fotoğrafçılık Kursu Açıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde belediye tarafından fotoğrafçılık kursu açıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde belediye tarafından fotoğrafçılık kursu açıldı.

Biga Belediyesi tarafından açılan fotoğrafçılık kursuna 18 kursiyer katıldı. Kursu 4 ay süreceğini sonunda tüm katılımcılara sertifika verileceğini belirten eğitmen Büşra Köseoğlu, " Atatürk Kültür Merkezi'nde Pazartesi ve Çarşamba günleri 19.00-21.00 saatleri arasında başlayan kursumuzda 18 kursiyer yer alıyor. Kurs süremiz içinde fotoğrafçılık alanında kendini kanıtlamış önemli isimler de kursumuzda bulunuyor. Ayrıca, temel fotoğrafçılık kursumuz teorik ve uygulamalı derslerden oluşuyor" diye konuştu.