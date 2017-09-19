  • BIST 104.918
  • Altın 146,889
  • Dolar 3,4930
  • Euro 4,1825
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
  • İzmir 30 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 23 °C
  • Giresun 24 °C
  • Amasya 29 °C
  • Rize 25 °C
  • Trabzon 24 °C

Biga’da Kurtuluş Etkinlikleri Kapsamında 593 Sporcu 10 Farklı Branşta Mücadele Etti

» »
Biga’da Kurtuluş Etkinlikleri Kapsamında 593 Sporcu 10 Farklı Branşta Mücadele Etti
Çanakkale'nin Biga ilçesinin Kurtuluşu'nun 95. yıldönümü nedeniyle düzenlenen spor müsabakaları sona erdi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinin Kurtuluşu'nun 95. yıldönümü nedeniyle düzenlenen spor müsabakaları sona erdi. 593 sporcunun 10 farklı branşta mücadele etti.

Farklı spor branşlarına yer verilen müsabakalara katılan sporculara Biga Belediye Başkanı İsmail Işık kupa, madalya ve hediyelerini verdi.

Müsabakaların sonunda konuşan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Bu yıl futbolun dışında branşların da önemli olduğunu ve çocuklarımızın bu branşlara da ilgi duymalarını sağlamak için 18 Eylül Biga'nın Kurtuluşu'nın 95'inci yıldönümünde 10 farklı branşta yarışmalar düzenledik. Güzel karşılaşmalar oldu. Bireysel ve takım halinde izlemesi keyifli maçlar izledik. Güreş müsabakaları başta olmak üzere tenis, basketbol, satranç, yüzme, karate gibi farklı branşların olması ve ilgi görmesi bizleri memnun etti. Bu müsabakalarda görev alan beden eğitimi öğretmenlerimize, kültür müdürümüze ve personeline ve katılan tüm sporcularımıza içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bozbağ: "El Birliği İle 40 Yıllık Özlemi Bitireceğiz"19 Eylül 2017 Salı 18:23
  • Lungu’nun Acı Günü19 Eylül 2017 Salı 18:18
  • Es-es Taraftarı Hakeme İsyan Etti19 Eylül 2017 Salı 17:53
  • Evkur Yeni Malatyaspor’un Golcüsünden "Oynamak İstiyorum" Mesajı19 Eylül 2017 Salı 17:48
  • Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek:19 Eylül 2017 Salı 17:43
  • Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur19 Eylül 2017 Salı 17:13
  • ’Var’ Semineri Başladı19 Eylül 2017 Salı 16:58
  • Morpedallar Özgürlükler Şehri Muğla’da Buluştu19 Eylül 2017 Salı 16:48
  • Bb Erzurumspor - Boluspor Maçı Elazığ’da Oynanacak19 Eylül 2017 Salı 16:38
  • Erü Sporcuları 162 Üniversite Arasında 4’üncü19 Eylül 2017 Salı 16:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti