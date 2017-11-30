  • BIST 103.110
  • Altın 162,530
  • Dolar 3,9436
  • Euro 4,6656
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 13 °C

Biga’da Öğrenciler Makine Standını Gezdi

» »
Biga’da Öğrenciler Makine Standını Gezdi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, lise ve ortaokul Öğrencileri Biga MYO Makine Programı öğrencilerinin ürettiği teknoloji ürünlerinin sergilendiği standı...

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, lise ve ortaokul Öğrencileri Biga MYO Makine Programı öğrencilerinin ürettiği teknoloji ürünlerinin sergilendiği standı gezdi.

Biga Hamdibey İmam Hatip Ortaokulu, Biga İmam Hatip Ortaokulu ve Biga İbrahim Ateş Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Biga Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Makine programı öğrencilerinin ürettiği teknoloji ürünlerinin sergilendiği standı gezerek, bilgi aldı.

Biga Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Makine Normal Öğretim Program Danışmanı Öğr. Gör. Mustafa Dündar ve Makine İkinci Öğretim Program Danışmanı Öğr. Gör. Serhat Filiz'in gözetiminde öğrencilerin kendi imkanları ile Bilgisayar Destekli Çizim dersi uygulamalarında tasarlayıp ürettiği CNC Plazma, CNC Freze, 3 Boyutlu Yazıcı, biyonik el, robot örümcek, akıllı sulama sistemi, drone, metal döküm ocağı, tavuk yolma makinesi gibi ürünlerden oluşan standı gezen öğrencilere, makine program öğrencileri ve öğretim elemanları tarafından bilgi verildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yoncalı’da Termal Su Sevinci30 Kasım 2017 Perşembe 13:08
  • Biga’da Öğrenciler Makine Standını Gezdi30 Kasım 2017 Perşembe 13:03
  • Sungurlu’da Sıcak Su Kaynağı Bulundu30 Kasım 2017 Perşembe 13:03
  • Tika’dan Beyrut’ta Bulunan Gelecek Nesil Derneği’ne Destek30 Kasım 2017 Perşembe 13:03
  • Şuhut’ta Mevlid Kandili Huşu İçerisinde Geçti30 Kasım 2017 Perşembe 12:58
  • Tunceli’de Kar Nedeniyle 47 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı30 Kasım 2017 Perşembe 12:58
  • Kütahya’da ’Mevlid-i Nebi’ Paneli30 Kasım 2017 Perşembe 12:53
  • Ptt’den Afyon Sucuğu Ve Lokumunun Tanıtımına Destek30 Kasım 2017 Perşembe 12:53
  • Mevlid Kandili’nde Peygamber Efendimize 5 Dilde Naatlar30 Kasım 2017 Perşembe 12:53
  • Tarım İl Müdürlüğü Mevlid Kandili’nde Süt Dağıttı30 Kasım 2017 Perşembe 12:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti