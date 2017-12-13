Biga’da Şeb-i Arus Töreni

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Türk ve İslam aleminin en büyük alimlerinden Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 744'üncü yılı nedeniyle Biga Belediyesince...

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Türk ve İslam aleminin en büyük alimlerinden Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 744'üncü yılı nedeniyle Biga Belediyesince tören düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen tören, Öğretim Görevlisi Halit Kuşku ve Serkan Bozacı'nın hazırladığı "Mevlana öğretisi günümüzde yaşıyor mu?" ile "Mevlevilik kıyafetleri ve enstrümanları" konulu fotoğraf sergisinin açılışı ile başladı. Neyzen Hakan Can Demirci enstrümantal ilahi ve ney dinletisi eşliğinde program, Dr. Abdullah Ertaş'ın "Aşk Geceleri Mesnevi" ve Divan-ı Kebir şiir dinletisi ile devam etti. Tasavvuf Vakfı Kurucu Başkanı Mustafa Özbağ "Hz. Mevlana ve Aşk" konulu konferansında Mevlana'nın Allah'a olan hallerini aktardı. Şeb-i Arus töreni Sema Zikr-i Şerif'i ile sona erdi.

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık konuklara plaket takdiminde bulundu.