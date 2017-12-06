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Biga’da Stp Toplantısı

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Biga’da Stp Toplantısı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Sivil Toplum Platformunun (STP) 144'üncü toplantısı gerçekleşti.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Sivil Toplum Platformunun (STP) 144'üncü toplantısı gerçekleşti.

Sivil Toplum Platformunun (STP) 144'üncü toplantısı Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan başkanlığında Biga Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Kaymakam Mustafa Can,Belediye Başkanı İsmail Işık, sivil toplum kurulu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve daire amirleri katıldı.

Biga Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Fersan, bölgeye olan yoğun talepten dolayı ilgili Bakanlıkla yapılan yazışmalar neticesinde yaklaşık 200 hektarlık genişleme taleplerinin uygun bulunduğunu 35 firmanın faal, 11 firmanın inşaat, 4 firmanın ise proje aşamasında olduğunu söyledi.

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ise, Biga İndirimli Alışveriş Günlerinin 3'cüsünü Biga Belediyesi ve sivil toplum kuruluşu ortaklığında esnafların desteği ile 21-24 Aralık tarihleri arasında gerçekleştireceklerini duyurdu.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı OSB'nin sorunlarının 2018 yılı içerisinde çözüleceğini dile getirerek, 2018 yılının Troia yılı olması ile ilgili bilgi verdi. Vali Tavlı, " Truva kültürel bir merkez dediğimizde aslında tüm Çanakkale'yi ilçeleri ile birlikte kapsayan bir kültürel merkez. 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığımız uluslararası etkinlikler planlamaktadır. Aynı zamanda, Türkiye'nin de 2018 yılında dünyada kullanacağı bir kültürel ve turizm mesajı olacak" dedi.

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